Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Times entram em campo nesta quinta-feira (6), pela 23ª rodada do estadual sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ferroviária recebe o Corinthians nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela 23ª rodada da terceira fase do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, do Estádio TNT Sports e do Youtube da FPF, na internet.

A Ferroviária vem de empate com o Ibrachina no último jogo, enquanto o Corinthians venceu o Desportivo Brasil.

Escalações:

Escalação do provável FERROVIÁRIA: João Victor, Cleiton, Michel, Vinicius, Angel, Rhyan, Antonio, Marcos Vinicius, Pedro, Gustavo e Diogo.

Escalação do provável CORINTHIANS: Kauê, Leonardo, Renato, Murillo, Riquelme, Vitor, Kayke, Ryan, Arthur, Pedro Assis e Pedro Henrique.

Desfalques

Corinthians

O Timão entra em campo sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 6 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara - SP