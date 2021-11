Ferroviária x Cerro Porteño feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Ferroviária, atual campeã da Libertadores feminina, enfrenta o Cerro Porteño nesta sexta-feira (12), no Paraguai, às 17h30 (de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, do Star+, na plataforma de streaming, e no Facebook Watch da Conmebol.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Cerro Porteño DATA Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Arsenio Erico, Obrero - Paraguai HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, o Star+, na plataforma de streaming, e o Facebook Watch da Conmebol, irão transmitir o jogo desta sexta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores feminina, vai em busca do seu terceiro título. Para esse duelo das quartas de final a equipe vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai.

Ainda nesse jogo, a equipe não terá nenhum desfalque. Lembrando que essa fase é realizada em jogo único, ou seja, que passar vai à semifinal.

Do outro lado, o Cerro Porteño pegou um grupo complicado com o Avaí/Kindermann terminando em primeiro lugar. Para este jogo a equipe não terá nenhum desfalque, já que algumas jogadore

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Monalisa, Ana Alice, Carol Tavares, Yasmin; Daiane, Rafa e Sochor; Laryn, Suzane e Raquel.

Provável escalação do Cerro Porteño: Gloria; Camila, Hermosilla, Mara, Limpia Frettes; Mendoza, Lourdes, Ana Lucía; Verónica, Yanina e Magalí.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 2 x 1 Deportivo Cuenca Libertadores feminina 6 de novembro de 2021 Santa Fé 0 x 0 Ferroviária Libertadores feminina 9 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Cerro Porteño Libertadores feminina 12 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

CERRO PORTEÑO

JOGO CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 2 x 0 Yaracuyanos Libertadores feminina 6 de novembro de 2021 Avaí/Kindermann 2 x 1 Cerro Porteño Libertadores feminina 9 de novembro de 2021

Próximas partidas