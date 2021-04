Ferroviária x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), pela nona rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita o Ferroviária nesta terça-feira (13), às 20h (de Brasília), na Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Paulista, buscando manter a invencibilidade no estadual. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ferroviária x Corinthians DATA Terça-feira, 13 de abril de 2021 LOCAL Fonte Nova - Araraquara, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Evandro de Melo

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro

VAR: Rodrigo Guarizo

Assistentes VAR: Alberto Poletto

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo, terá transmissão exclusiva com imagens para todo o Brasil do duelo desta terça-feira (13).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do grupo A do Campeonato Paulista, com 14 pontos, o Corinthians vai em busca de sua quinta vitória consecutiva no torneio estadual.

Do outro lado, o Ferroviária, com sete pontos no grupo B, vem de derrota para o Palmeiras na última rodada, e agora busca a recuperação.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fabio Santos; Otero, Ramiro, Gabriel e Leo Natel; Mosquito e Cauê.

Provável escalação do Ferroviária: Saulo; Diogo Mateus, Mateus, Xandão e Igor; Meritão; Zanocelo, Renato Cajá e Everton; Marques e Mezenga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 (5) x (3) 1 Retrô-PE Copa do Brasil 26 de março de 2021 Guarani 0 x 1 Corinthians Paulista 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Bento Paulista 16 de abril de 2021 20h (de Brasília) River Plate Asunción x Corinthians Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 5 x 0 Botafogo-SP Paulista 8 de março de 2021 Palmeiras 2 x 0 Ferroviária Paulista 14 de março de 2021

Próximas partidas