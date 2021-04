Ferroviária x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita a Ferroviária nesta quarta-feira (21), às 22h (de Brasília), na Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo terá transmissão ao vivo da CBF TV. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferroviária x Corinthians DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Fonte Nova - Araraquara, SP HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca a segunda vitória no Brasileiro Feminino

A CBF TV vai transmitir o jogo desta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão, o Corinthians estreou com vitória sobre o Napoli por 3 a 0 na primeira rodada do Brasileirão Feminino, enquanto o Ferroviária empatou com o Palmeiras por 2 a 2.

Provável escalação do Corinthians: Tainá, Katiuscia, Pardal, Poliana, Tamires, Andressinha, Gabi Zanotti, Grazi, Giovanna Crivelari, Adriana e Gabi Nunes.

Provável escalação do Ferroviária: Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Julinho (Alisson); Anderson Uchoa (Higor Meritão), Tony e Felipe Matheus; Felipe Ferreira (Diego), Maurinho e Lúcio Flavio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 0 Universidad do Chile Libertadores Feminina 21 de março de 2021 Corinthians 3 x 0 Napoli Brasileirão Feminino A1 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Botafogo Brasileirão Feminino 25 de abril de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Corinthians Brasileirão Feminino 28 de abril de 2021 19h (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 1 x 2 Ferroviária Libertadores Feminina 21 de abril de 2021 Palmeiras 2 x 2 Ferroviária Brasileirão Feminino A1 18 de abril de 2021

Próximas partidas