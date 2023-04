Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de goleada no jogo passado, a Ferroviária está na terceira posição, com 12 pontos. A Locomotiva busca um novo triunfo para seguir na cola dos líderes. Já o Bahia também ganhou e está em nono lugar, com 7 pontos.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino: Karen, Lelê, Patricia, Cuesta, Barrinha, Aline, Cmaila, Eudimilla, Luana, Raquel, Nicoly e Suzane.

Bahia feminino: Maike, Nathane, Mila, Jordana, Juliana, Tchula, Flavia, Thayna, Ellen, Fabi Ramos e Sorriso.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?