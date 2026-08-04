Ferran Torres, atacante do Barcelona e da seleção da Espanha, encerrou a polêmica que o perseguia desde as comemorações da conquista do título da Copa do Mundo de 2026 por seu país, ao esclarecer o motivo de ter usado o famoso boné com o slogan "Make Spain Great Again", quegerou amplas comparações com o slogan do presidente norte-americano Donald Trump.

O aparecimento de Ferran Torres com o boné vermelho durante as comemorações da seleção da Espanha pelas ruas de Madri virou assunto na mídia e nas redes sociais, devido à semelhança com o boné "Make America Great Again", associado à campanha de Trump.

A polêmica chegou até a Casa Branca, depois que a conta oficial da Casa Branca na plataforma "X" republicou um vídeo do jogador espanhol usando o boné, comentando: "Todos querem fazer parte deste movimento", o que ampliou ainda mais a repercussão mundial do caso.

Durante uma entrevista à rede norte-americana CNN, Ferran Torres foi questionado sobre se usar o boné carregava uma mensagem política ou uma ironia dirigida a Trump, especialmente depois que a imagem gerou ampla polêmica dentro e fora dos Estados Unidos.

O jogador do Barcelona respondeu: "Foi um momento divertido, e não tinha nada a ver com política, porque, sinceramente, eu não entendo de política".

E acrescentou: "A questão toda é que estávamos felizes por ver a Espanha voltar ao topo e conquistar a Copa do Mundo. Foi apenas uma maneira de curtir a comemoração com meus amigos e minha família, e não teve nenhuma relação com política".



O esclarecimento de Ferran Torres vem dias depois de ele ter gerado nova polêmica dentro do Barcelona, na sequência de declarações em que abriu a porta para uma possível saída do clube catalão, o que provocou o descontentamento do técnico Hansi Flick, que ainda considera o jogador uma das peças importantes de seu projeto para a nova temporada.

Ferran havia dito, em declarações à imprensa norte-americana: "O Barcelona precisa provar que me quer, e eles podem vir negociar, e no fim conversaremos sobre tudo." Também afirmou que não sabe se seguirá sua trajetória com a equipe, apesar de estar ligado a um contrato que se estende até o verão de 2027.

Segundo o jornal espanhol "Marca", essas declarações não agradaram a Hansi Flick, apesar de ele estar convencido do valor técnico do jogador, enquanto a diretoria do Barcelona lida com a situação com tranquilidade, em meio ao interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, sem ter apresentado uma proposta oficial até o momento.