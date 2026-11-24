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O atacante do Paris Saint-Germain Ferran Torres comprou a sede administrativa de seu ex-clube, o Valencia. Segundo relatos, o jogador da seleção espanhola investiu cerca de € 7 milhões no imóvel e passou a ser o locador do time em que iniciou a carreira profissional.

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Um grande investimento no coração de Valencia

Em uma reviravolta curiosa para o jogador revelado nas categorias de base do Valencia, Torres concluiu a compra do edifício que atualmente abriga os escritórios administrativos do clube. Localizado ao lado do emblemático estádio Mestalla, o imóvel é um ativo de peso, com térreo e mais cinco andares. O prédio tem cerca de 5.000 metros quadrados de área total e representa uma adição significativa ao crescente portfólio de negócios do jogador na cidade.

O negócio foi noticiado primeiro pelo Valencia Plaza e posteriormente confirmado pelo AS. A transação destaca a ligação que o astro do PSG mantém com sua cidade natal, mesmo depois de a carreira tê-lo levado ao Manchester City, ao Barcelona e agora à capital francesa . Ao investir € 7 milhões nesse endereço, Torres se posiciona no centro dos futuros planos de reurbanização da cidade e mostra atenção ao crescimento financeiro de longo prazo fora do futebol.

O prédio funciona como o centro das operações diárias do clube, mas sua condição de sede do time agora é temporária após a mudança de proprietário. Embora Torres seja o novo dono, o Valencia não deixará o imóvel imediatamente. Isso cria uma situação singular: um dos jogadores mais bem-sucedidos formados nas categorias de base do clube agora é, tecnicamente, o locador da instituição que lhe deu a primeira oportunidade no futebol profissional e receberá aluguel dela.

Os planos de mudança para o Nou Mestalla

A venda do imóvel está diretamente ligada ao antigo projeto do Valencia para seu estádio. Com as obras do Nou Mestalla avançando conforme o cronograma estabelecido, o clube se prepara para começar a mudança para sua nova casa na próxima temporada. Parte desse processo envolve reunir todas as funções administrativas no complexo do novo estádio, o que tornará o antigo prédio de escritórios desnecessário para suas necessidades de longo prazo. Por isso, o clube colocou o edifício à venda para captar recursos.

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Até que o novo estádio esteja totalmente concluído e pronto para ser ocupado, o Valencia permanecerá no prédio como inquilino. Isso garante que as operações do clube continuem sem interrupções durante as etapas finais da construção do estádio. Para o Valencia, a venda do ativo agora proporciona liquidez imediata. Para Torres, assegura um imóvel de localização privilegiada em uma região que deverá passar por uma grande transformação quando o antigo estádio for finalmente demolido.

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A construção de um patrimônio imobiliário na cidade

Esta não é a primeira incursão do atacante de 26 anos no mercado imobiliário de Valencia. Torres já possui outro imóvel importante nas proximidades do Mestalla, com aproximadamente 50 escritórios individuais. Ele claramente vê a região como uma área com alto potencial de valorização futura. O valor estratégico desses investimentos está ligado ao destino do terreno do estádio atual, que deverá passar por uma transformação completa depois que o time se mudar para outra parte da cidade.

Os planos atuais indicam que o terreno ocupado pelo Mestalla será desocupado para dar lugar a um empreendimento residencial com cerca de 500 novas moradias. A transformação de uma área esportiva em um polo residencial e comercial deverá elevar consideravelmente os valores dos imóveis. Enquanto Torres já garantiu sua mais recente aquisição na região, o Valencia ainda procura um comprador para o terreno principal do estádio, avaliado em quase € 150 milhões.

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Reforço financeiro para contratações em janeiro

Os € 7 milhões arrecadados com a venda entrarão diretamente nas contas do Valencia e darão ao clube uma necessária margem de manobra financeira. No curto prazo, a expectativa é que esses recursos sejam decisivos para a próxima janela de transferências de inverno. A diretoria já identificou várias posições importantes que precisam de reforços para que o time continue competitivo em La Liga, e o dinheiro do negócio com Torres oferece os recursos necessários para buscar alvos em janeiro.

Para Torres, a compra reforça sua condição de investidor perspicaz. Embora seu foco principal continue sendo conquistar títulos pelo PSG e pela seleção espanhola, seus negócios em Valencia garantem que ele seguirá como uma figura de destaque na cidade pelas próximas décadas.