Ferran Torres no Barcelona e o tudo ou nada de Gabriel Jesus no City

A transferência de Ferran Torres ao Barcelona deve estar causando sentimentos diversos em Gabriel Jesus. Ao mesmo tempo em que o brasileiro pode se beneficiar com a saída camisa 21, significa que mais responsabilidades podem cair para cima dele.

Assim como Gabriel Jesus, Ferran Torres foi um pedido especial de Pep Guardiola ao Manchester City e, de um tempos para cá, vinha se destacando e ganhando cada vez mais espaço. No entanto, não foi apenas o clube inglês que notou o talento do jogador de 21 anos, que acabou se transferindo ao Barcelona, onde vai jogar a partir de janeiro.

A ida do atacante ao Barcelona, que pagou 55 milhões de euros por sua contratação - apesar de estar afundado em uma dívida de 1 bilhão -, pode ao mesmo tempo ser algo bom e significar uma pressão maior para Gabriel Jesus no time de Manchester.

😍 O jogador @FerranTorres20 assinará um contrato com o Barça que terá duração até o dia 30 de junho de 2027. Sua cláusula de rescisão será de 1 bilhão de euros.



💙❤️ #BenvingutFerran pic.twitter.com/th6eYiB6Qm — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 28, 2021

Mesmo que os dois não dividissem exatamente a mesma posição - Jesus joga (e prefere jogar) mais pelo lado, como ponta, enquanto Torres ocupa uma posição mais central do campo -, a ida do espanhol para o Barcelona deve dar ao camisa 9 mais espaço e liberdade de movimentação, podendo ocupar outros setores e desenvolver outras habilidades.

Sem Torres - e também sem Agüero -, Jesus pode tomar ainda mais conta do ataque do City, mesmo com outro nomes de peso no setor. A concorrência pelas vagas diminui, e as chances do camisa 9 - que já não são poucas - tendem a aumentar ainda mais.

No entanto, ao mesmo tempo em que o espaço e as oportunidades podem aumentar, as responsabilidades e cobranças para cima do brasileiro devem seguir o mesmo caminho. Jesus deve precisar sair um pouco mais de sua zona de conforto nas pontas e passar, em alguns momentos, a precisar ajudar o City em um papel mais central e goleador, algo que até hoje ele não executou muito bem pelo time inglês.

Sem Torres para dividir as expectativas sobre esta nova geração de jogadores, Jesus deve sofrer mais pressão para vingar de vez no clube, e ter um pouco menos de paciência por parte da torcida - e do próprio Guardiola. A necessidade por definição e resultados, que vão crescer para ele, devem ser determinantes.

Chegou a hora do tudo ou nada para Gabriel Jesus no Manchester City.