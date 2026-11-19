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O Paris Saint-Germain rejeitou categoricamente relatos surpreendentes de que estaria disposto a vender Ferran Torres ao Atlético de Madrid na janela de transferências de janeiro. O atacante espanhol atravessa uma fase difícil, mas informações contraditórias sobre seu futuro imediato provocaram intenso debate na capital francesa.

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Torres vira alvo de rumores sobre saída precoce

Após chegar com grandes ambições e custar € 50 milhões , Torres estaria com dificuldades para convencer plenamente a direção do PSG. O ex-atacante do Barcelona marcou sete gols desde que chegou ao clube. No entanto, não balança as redes desde 20 de setembro.

Essa longa seca de gols levantou sérias dúvidas sobre sua adaptação e seu lugar no elenco a longo prazo. O El Nacional afirma que uma saída precoce agora é uma possibilidade real.

Informações contraditórias surgem na Espanha

Segundo a mesma reportagem, o PSG está aberto a negociar Torres em janeiro. O veículo afirma que o Atlético de Madrid tem forte interesse no jogador e que conversas iniciais já ocorreram.

No entanto, essas afirmações foram prontamente contestadas. O PSG Inside Actus rejeitou completamente os relatos espanhóis. As duas versões conflitantes deixam o futuro imediato do atacante cercado de incertezas. Segundo relatos, o conselheiro esportivo Luis Campos se recusa a vender o jogador por um preço muito reduzido, com a intenção de proteger o alto investimento financeiro do clube.

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Má fase aumenta pressão em Paris

Os sete gols mostram que seu início em Paris não foi um fracasso completo, mas a recente seca é inegavelmente preocupante. Além disso, a disputa por posições no ataque do PSG continua acirrada. Passar longos períodos sem marcar pode rapidamente se tornar um problema para qualquer atacante que queira garantir uma vaga entre os titulares.

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Torres precisa recuperar rapidamente sua precisão nas finalizações para manter a confiança de quem o comanda e justificar o valor elevado de sua transferência. O clube provavelmente lhe dará mais tempo para se adaptar às exigências de seu rigoroso sistema tático.

Tempo se esgota para Torres

Se seu desempenho individual não melhorar rapidamente, a diretoria do PSG terá uma decisão difícil a tomar. Conciliar o valor de mercado do jogador com as expectativas econômicas e esportivas do clube pode transformar a situação em uma questão muito delicada. Por enquanto, a possibilidade de uma transferência para o Atlético de Madrid na janela de inverno segue sendo um rumor bastante contestado.