Fernando Vannucci morre aos 69 anos: relembre a carreira do apresentador e jornalista

A causa da morte do locutor ainda não foi divulgada

Um dos gigantes do jornalismo esportivo brasileiro não está mais entre nós. Nesta terça-feira (24), em , morreu o locutor, apresentador e jornalista Fernando Vannucci, de 69 anos.

A causa da morte de Vannucci não foi divulgada. Em 2019, o jornalista havia sofrido um infarto e tido que colocar um marca-passo. O filho do apresentador, Fernandinho Vanucci, e a Guarda Civil de Barueri, confirmaram a informação ao G1. Mais detalhes sobre o episódio devem ser anunciados em breve.

Vannucci teve uma carreira gloriosa no jornalismo esportivo: além de ter popularizado o bordão "alô, você!", cobriu seis Copas do Mundo pela TV Globo, seis e foi o âncora das transmissões do carnaval do Rio de Janeiro por quase 15 anos. Assim, esteve ao lado do telespectador em vários dos grandes momentos do futebol e da cultura brasileira.

A carreira de Fernando Vannucci

Nascido em Uberaba, Minas Gerais, Fernando Vannucci começou no jornalismo muito cedo: quando tinha apenas 11 anos, narrava os jogos da Copa de 1962 para seu pai, surdo, poder entendê-los pela leitura labial.

Com 15 anos, já trabalhava em uma rádio local. Não demorou para ir subindo na profissão e com 18 já havia sido contratado pelo Globo Minas, onde marcaria época e se tornaria um ícone do jornalismo brasileiro.

Pela TV Globo - já que foi transferido ao Rio de Janeiro em 1978 -, apresentou inúmeros telejornais esportivos e ganhou espaço nos quadros da emissora, chegando até a ser o âncora de programas como o Jornal Nacional ou o Jornal Hoje, fora do âmbito do esporte.

Mas foi nos grandes eventos que Vannucci fez seu nome: o apresentador participou da cobertura da seis Copas do Mundo pela TV Globo, seis Olimpíadas e foi o âncora das transmissões do carnaval do Rio de Janeiro por quase 15 anos.

Fernando Vannucci se foi. Mais uma triste perda nesse ano de tantas notícias ruins. Vanucci foi uma das grandes vozes do jornalismo esportivo na televisão . Se mistura com a história da telinha. Referência na profissão. Meus sentimentos à família! — Carlos Cereto (@carloscereto) November 24, 2020

Em 1986, emocionou o Brasil ao ler um poema de Afonso Romano de Sant'Anna após a eliminação da seleção brasileira para a , na , por exemplo. Conhecido pelo estilo despojado, conseguia transmitir felicidade em certos momentos, bem como emocionar em outros. Ficou conhecido por quebrar o "padrão Globo" de seriedade e mesmo assim ser querido dentro da emissora.

Já no final de sua passagem pela TV Globo, foi para a geladeira por ter feito um "lanche ao vivo", em 1998. Assim, perdeu espaço e, um ano depois, foi demitido da emissora pela qual marcou época durante mais de 20 anos.

À partir daí, rodou por emissoras como a Band, Record e RedeTV. Nesta última, virou meme após situação embaraçosa. Mais do que qualquer vídeo que viralizou, Fernando Vannucci foi um dos gigantes da profissão, talentoso em tudo que fez e querido por onde passou.

Reações

Faleceu nesta nesta terça-feira (24), em São Paulo, aos 69 anos, o jornalista Fernando Vanucci. A causa da morte não foi divulgada. Nossas condolências aos familiares e amigos. pic.twitter.com/3gp99jKgC8 — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) November 24, 2020

O lamenta o falecimento do jornalista Fernando Vanucci. O apresentador de TV e rádio marcou época com o bordão "Alô, você!" na abertura de seus programas, entre outras marcas registradas. Ele tinha 69 anos. Nossos sentimentos aos parentes e amigos. #Luto pic.twitter.com/G3L8R8Tin2 — Corinthians (@Corinthians) November 24, 2020

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Fernando Vanucci, uma das vozes mais emblemáticas do jornalismo esportivo nacional. Nossos sentimentos aos familiares. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 24, 2020

O Clube de Regatas do lamenta profundamente a morte do jornalista Fernando Vanucci. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento de tanta tristeza. #CRF 🙏 — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2020

Foi com grande pesar e tristeza que o recebeu a notícia do falecimento de Fernando Vanucci, grande jornalista esportivo e apaixonado pelo Alvinegro.



O Clube manifesta solidariedade a familiares e amigos neste momento tão difícil. pic.twitter.com/78rHoHfHlB — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 24, 2020

Alô, você, Fernando Vanucci... que tristeza. A voz dos gols do Fantástico e de tantas coberturas de eventos de ponta do esporte mundial. Fora as narrações magistrais dos desfiles das escolas de samba. Fez parte da vida de muita gente. Vá em paz. Que Deus conforte a família. — Еveraldo Marques (@everaldomarques) November 24, 2020

Muito triste a morte do Fernando Vanucci. Não o conheci pessoalmente, mas certamente sua forma revolucionária de "comunicar o esporte" deixa marcas importantes e inesquecíveis em cada um de nós. Força aos familiares. 😔 — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) November 24, 2020

Alô Você!!!!!!!!! Descanse em paz, Fernando Vanucci. Um dos maiores talentos da comunicação, que eu conheci. — joaoguilherme (@joaoguilherm) November 24, 2020

"Fim de festa. Fim de espetáculo". Tudo que veio depois, de Leifert sapateando aos cavalinhos do Fantástico, é releitura de Vanucci, de sua capacidade de comunicar e divertir. Original. Duas décadas de vanguarda. https://t.co/fPvq29aoHd — Leandro Iamin (@leandroiamin) November 24, 2020

Um gigante, monstro de apresentador. Não o conheci pessoalmente, mas todo mundo da minha idade foi, de alguma forma, influenciado por ele. Descanse em paz, Vanucci, “Alô, você” eterno. https://t.co/pu9JP2fXkI — André Rizek (@andrizek) November 24, 2020

Para um iniciante em TV como eu entre 1993-95, era até assustador, quase inacreditável esbarrar com Fernando Vannucci na redação da TV Globo. Uma referência, um privilégio. O cara que chamava a câmera de você.



Alô você! Descanse em paz. 😔 pic.twitter.com/aVdDRSwI5c — José Ilan (@joseilan) November 24, 2020

O “Alô, você” é bordão que marcou uma geração no Esporte! Fernando Vanucci é referência para todos nós jornalistas! Deixa um legado espetacular para a profissão! Descanse em paz, Vanucci! pic.twitter.com/AONMMAxM8h — André Hernan (@andrehernan) November 24, 2020