Fernando Torres torcerá contra amigo Cech: "Espero que Chelsea vença"

Fernando Torres diz que torcerá pelo Chelsea nesta quarta-feira, na final da Europa League contra o Arsenal

Fernando Torres engrossará a torcida pelo nesta quarta-feira, a partir das 16h, na final da . Ex-jogador do time inglês, o atacante disse em entrevista exclusiva ao DAZN, em parceria com a Goal, que apoiará o Chelsea mesmo vendo do outro lado um amigo como o goleiro Petr Cech, seu ex-companheiro justamente nos tempos de Chelsea. Assista abaixo:

Atualmente no Sagan Tosu, que disputa a (com transmissão do DAZN para o Brasil), Fernando Torres defendeu o Chelsea entre 2011 e 2014, período no qual ganhou a , entre outros títulos.

A final da Europa League começa às 16h de Brasília desta quarta-feira e você acompanha tudo em tempo real pela Goal. Chelsea e se enfrentam no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.