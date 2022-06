Fernando Gaibor, do Independiente Del Valle, é oferecido ao Flamengo

Clube rubro-negro, no entanto, dá preferência a nomes mais jovens no meio-campo

No mercado em busca de reforços, especialmente para o meio campo, o Flamengo vem recebendo uma lista extensa de atletas que estão sendo oferecidos ao clube. Segundo soube a GOAL, o caso mais recente foi o do volante Fernando Gaibor, do Independente Dell Valle.

Gaibor foi revelado na base do Emelec e passou por clubes como Independiente, da argentina, Al Wasl, dos Emiras Árabes, e esteve no Guayaquil City antes de chegar ao Del Valle. Titular no clube equatoriano, ele soma 6 jogos na atual edição da Copa Libertadores, com um gol e uma assistência.

O jogador de 30 anos vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro e foi oferecido ao Flamengo. A diretoria rubro-negra, no entanto, descartou a contratação do volante com a justificativa de que busca nomes mais "pesados" para a posição e dá preferência a atletas mais jovens.

Não à toa, em meados de maio, antes de decidir a compra de Everton Cebolinha, o Flamengo acenou ao River Plate a possibilidade de oferecer 12 milhões de euros por Enzo Fernandez. O clube argentino, por sua vez, deixou claro que não tinha interesse no negócio e o volante também não manifestou desejo de sair do River para outro clube na América do Sul.

Na última quarta-feira (22), o Benfica chegou a um acordo com o River pela contratação do jogador de 21 anos. O clube lusitano vai pagar 18 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do volante, que fica no time de Gallardo até dezembro.