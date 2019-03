Fernando Diniz reforça que Fluminense quer Nenê: "Grande jogador"

Técnico falou abertamente sobre a vontade de contar com o meia do São Paulo

Após a vitória do Fluminense sobre o Ypiranga por 3 a 0 pela Copa do Brasil, Fernando Diniz conversou com a imprensa e falou abertamente sobre o interesse do clube em contar com Nenê, jogador do São Paulo.

"Para mim, o interesse continua. É um grande jogador, com característica particular. Não o vejo parecido com o Ganso. Os dois só são canhotos. O Ganso é o armador clássico, Nenê é o meia-atacante que chega na área com mais mobilidade", disse.

Reserva no São Paulo, Nenê chegaria com maior protagonismo no Tricolor, no entanto, a questão salarial segue como o maior entrave nas conversas. Enquanto as conversas não chegam a um desfecho, o jogador fica à disposição do interino Vagner Mancini

Com contrato até o fim de 2019, o meia ainda não descarta jogar no exterior na janela do meio de temporada.