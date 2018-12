Fernando Diniz é lembrado por jogadores em comemoração da conquista do Atlético-PR

O treinador, que foi demitido em junho deste ano, foi considerado importante na conquista do título da Copa Sul-Americana

Mesmo com um aproveitamento de cinco vitórias, oito empates e oito derrotas e a demissão em junho deste ano, o técnico Fernando Diniz foi lembrado pelos jogadores do Atlético-PR de maneira positiva.

"Não só nós, mas Guilherme, Bruno Nazário, foram fundamentais para gente, como também o início com o Diniz; aquele 3 a 0 com o Newell's [primeira fase da Sul-Americana] ainda era ele, e esse título é para essa torcida que há muito tempo não comemorava um titulo muito importante. O Atlético-PR merece sempre estar buscando coisas maiores", revelou o lateral-direito Jonathan, presente em 10 das 12 partidas da campanha do clube no torneio.

Outro que exaltou a participação de Diniz no que culminou na primeira conquista internacional do Rubro-Negro do Paraná, o meia Nikão lembrou do ex-comandante da equipe durante entrevista coletiva.

"Queria agradecer também o Diniz, que começou esse trabalho, e depois veio o Tiago e complementou", disse o jogador.

Com a conquista, os atleticanos se credenciam a disputar a próxima edição da Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana, contra o River Plate, em jogos de ida e volta.