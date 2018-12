Fernando Diniz é apresentado no Flu para o "maior desafio de sua vida"

Treinador minimizou crise política e financeira no Tricolor das Laranjeiras

Um dia após ter sido anunciado oficialmente, Fernando Diniz foi apresentado nesta quinta-feira (20) como novo técnico do Fluminense. OAos 44 anos, o comandante disse que está pronto para o "maior desafio" da sua carreira e ainda aprovietou para minimizar a crise política e financeira do clube.

"Acredito que seja o maior desafio da minha carreira. Tenho uma história no clube e decidi com meu coração. Tive muita vontade de vir, e a ideia foi amadurecendo. Certeza que fiz a melhor opção", afirmou.

"Para tudo tem uma solução. Chego sabendo dos problemas do Fluminense, das dificuldades. Fluminense precisa de ajuda e venho para ajudar. Tenho muita identificação, foi uma honra defender o Fluminense por três anos. Espero resgatar essa história e dar minha colaboração para o clube viver dias melhores", completou.



(Foto: Mailson Santana / Fluminense FC / Divulgação)

O treinador, que defendeu o Fluminense como jogador e conquistou o título do Campenato Carioca de 2002, também falou sobre a sua questionada metodologia de trabalho.

"Na realidade eu não me coloco para provar por conta dessa pressão. Minha carreira sempre foi questionada desde 2009, na Terceira Divisão de São Paulo, e estou aqui hoje. Quando você faz algo diferente, causa dúvida principalmente na queda de rendimento. Athletico-PR foi sexto no Brasileiro e Campeão da Sul-Americana", declarou.

"Acredito muito que é possível implantar o sucesso do Audax. É preciso tempo. Com o Athletico, perdemos pela primeira vez no dia 5 de maio. Depois de um mês, o trabalho maravilhoso era trágico. Essa oscilação das pessoas no futebol eu não tenho. Meu olhar é mais frio. Sei que as derrotas causaram insegurança e geraram minha saída. Mas tinha muita coisa boa e muita coisa a melhorar", acrescentou.

Por fim, Diniz falou sobre a chegada de reforços e deixou um recada para a torcida do Flu.

"Estamos mapeando o mercado. Ontem sacramentamos a minha chegada e a partir de hoje tentamos formar o melhor elenco possível. Sabemos que para jogar no Fluminense temos que escolher bem. A pressão é diferente. Temos poucos recursos, o olhar tem que ser criterioso", explicou.

"A torcida pode esperar muito trabalho. Trabalhar com futebol para mim é terapia, me dá prazer. Dedicação, intensidade e um carinho enorme pela torcida. Tenho lembranças maravilhosas. Chegamos perto das finais dos Brasileiros em 2000, 2001 e 2002. Me sinto voltando para casa. Tenho identificação com a história do clube", finalizou.