Fernando Diniz é anunciado como treinador do Fluminense para 2019

O treinador retorna para o clube onde jogou entre 2000 e 2003, conquistando o estadual de 2002

Fernando Diniz foi anunciado oficialmente, nesta quarta-feira (19), como novo treinador do Fluminense. As negociações aconteceram nas últimas semanas, mas tiveram certo atraso por causa do turbulento momento político no clube.

Diniz será apresentado pelo Tricolor das Laranjeiras às 11h desta quinta-feira (19). Uma das principais mudanças também foi a promoção de Leo Percovich da equipe sub-20 para ser auxiliar permanente.

Através das redes sociais, o Fluminense lembrou do histórico de Diniz como jogador do clube. Entre 2000 e 2003, o então meia-atacante vestiu as cores da equipe e conquistou o Campeonato Carioca em 2002.

De 2000 a 2003, foram 107 jogos entrando em campo com a camisa Tricolor. Em 2019, a missão de Fernando Diniz é fora das quatro linhas.

Como treinador, Fernando Diniz teve destaque com o Audax. Em 2018 foi contratado pelo Atlético-PR e demitido em junho, por causa do desempenho ruim do Furacão (hoje em dia já nomeado Athletico) no Campeonato Brasileiro.

Diniz é conhecido, também, pela filosofia de valorização máxima da posse de bola no futebol brasileiro.