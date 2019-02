Fernando Diniz defende manifestação do elenco contra atrasos: "Foi legítima"

Treinador ainda comentou sobre a chegada e as possibilidades de Paulo Henrique Ganso no Tricolor das Laranjeiras

Fernando Diniz qualificou como "legítima" a manifestação e paralisação dos jogadores do Fluminense que cobravam o pagamento dos salários atrasados, de acordo com o Globo Esporte. O caso veio à tona quando os atletas deixaram de treinar na terça-feira (19) e alegaram que era uma forma de protestar pelos direitos que estavam em falta.

"Foi uma manifestação legítima. Foi mais uma falta de comunicação do que qualquer outro tipo de coisa. Os jogadores estão bem, internamente o ambiente está muito saudável. Quando acontece um evento desse tipo, a gente sai maior ou sai menor. A equipe saiu maior disso tudo, mais unida, sabendo melhor o que quer", falou Diniz.

O treinador ainda destacou que o trabalho para que tudo volte ao normal tem envolvido a diretoria e os próprios atletas. Mesmo com o bom trabalho desenvolvido até aqui, Fernando entende que esses problemas extracampo influenciam no time, mas disse que está empenhado em fazer com que os dias sejam melhores para o Flu.

"Tudo que aconteceu de fato influencia. Estamos aqui para isso. Para que tudo interfira de forma positiva. Tivemos que nos juntar mais para resolver a situação. E agora está tudo resolvido. A equipe está muito coesa, querendo jogar bem, continuar com esse momento positivo e trazer alegria para o torcedor. Está todo mundo imbuído nisso, direção, comissão técnica, jogadores... Todos cada vez mais próximos para fazer com que o Fluminense tenha dias melhores esse ano", disse o técnico de 44 anos.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Ele também comentou sobre Paulo Henrique Ganso. Para Diniz, é importante que todos os jogadores saibam fazer múltiplas funções e disse que não se preocupa com o posicionamento rígido que Ganso ocupará em campo. Ele crê que o ex-São Paulo terá um impacto importante sobre o elenco e que não será necessário fazer grandes mudanças no estilo de jogo.

"Com a entrada do Ganso é claro que ganharemos um toque mais refinado e esperamos que a equipe dê um salto de qualidade. Ele já está agregando. A vinda dele já mobilizou a torcida, internamente o ambiente ficou mais positivo. Quanto ao percentual de tempo que ele vai levar para render o máximo, não consigo precisar. Mas ele tem conseguido fazer bons treinos. É um jogador muito inteligente. E acredito que o estilo de jogo que aplicamos favorece o estilo de jogo do Ganso. Minha expectativa é muito boa. Pelo que tenho visto nos treinos e pelo feedback que estão nos passando, a tendência é que ele consiga rapidamente jogar muito bem", analisou Diniz.