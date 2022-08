Fernando Diniz de técnico da seleção brasileira, a profecia de Fred

Treinador do Fluminense é visto com bons olhos pelo ex-jogador para a vaga que hoje é ocupada por Tite

Um dos nomes mais comentados dos últimos anos do futebol brasileiro é, com certeza, o de Fernando Diniz. Desde a quase consagração no São Paulo até o ótimo trabalho desenvolvido na sua segunda passagem pelo Fluminense, o técnico vem atraindo a atenção de muitas pessoas envolvidas com o esporte, seja com elogios ou com críticas.

O agora ex-jogador Fred encerrou sua carreira sob a batuta de Fernando Diniz no Flu. Mesmo com um problema no olho, ele conseguiu entrar em campo e marcar o último gol de sua carreira no penúltimo jogo que disputou, contra o Corinthians.

Ao final da partida, Fred foi entrevistado e agradeceu a chance de balançar as redes pela última vez e disse que amava Fernando Diniz. Nesta última semana, o goleador foi entrevistado pelo podcast Podpah e voltou a demonstrar sua confiança em Diniz.

Ele foi desafiado a montar uma seleção dos sonhos de todos os tempos. Em todas as posições ele ficou em dúvida por conta do grande número de opções. A única vaga que ele não titubeou foi sobre o técnico. Ao responder o nome de Fernando Diniz, os apresentadores achavam que se tratava de uma brincadeira, mas ele deixou claro que falava sério.

"Diniz vai para a seleção. Vocês vão ver", falou o ex-atleta.

Fernando Diniz ainda busca seu primeiro título de expressão no futebol profissional. Em 2020, ele esteve perto de conquistar o Brasileirão com o São Paulo, mas conflitos minaram a relação do técnico com o elenco e no começo de 2021, ele foi demitido.

Teve passagens subsequentes pelo Santos e Vasco, mas sem sucesso. Agora, de volta ao Flu, ele vive um momento de afirmação de seui trabalho e suas filosofias. Ele mantém o Fluminense em quarto lugar da Série A e está próximo de avançar às semifinais da Copa do Brasil.