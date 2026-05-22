Fernando Diniz bate recorde histórico e alcança maior invencibilidade entre técnicos na Libertadores

O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Peñarol, na noite da última quinta-feira (21), em Montevidéu, teve um significado especial para Fernando Diniz. Além de garantir a liderança do Grupo E da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência, o treinador alcançou a maior sequência invicta da história da competição entre técnicos: agora são 19 partidas consecutivas sem derrota no torneio.

O novo recorde foi confirmado pela própria Conmebol, que homenageou Diniz nas redes sociais logo após a partida. A sequência histórica reúne jogos por Fluminense e Corinthians, somando 12 vitórias e sete empates desde a campanha do título continental conquistado pelo treinador em 2023. Com isso, Diniz ultrapassou todos os técnicos que já passaram pela principal competição de clubes da América do Sul.

O detentor do recorde antes da quebra era Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que teve 17 jogos de invencibilidade com o Alviverde entre 2023 e 2024. Depois dele vinha Tite, enquanto técnico do Corinthians, quando ficou 16 jogos invictos entre os anos de 2012 e 2013.

A marca de Diniz ganhou ainda mais relevância pelo contexto da partida no Uruguai. Mesmo utilizando uma formação alternativa e poupando titulares importantes, o Corinthians conseguiu buscar o empate após sair atrás no placar e confirmou a vaga ao mata-mata de forma antecipada. O gol corintiano foi marcado por Zakaria Labyad, que encerrou um jejum de oito meses sem balançar as redes.

Na atual edição da Libertadores, Diniz segue invicto no comando do Corinthians. Até aqui, são cinco jogos, com três vitórias e dois empates. A sequência começou ainda nos tempos de Fluminense e atravessou a mudança de clube, reforçando o peso do trabalho do treinador em competições sul-americanas. Internamente, no CT Joaquim Grava, existe a convicção de que o elenco pode brigar diretamente pelo título continental nesta temporada.

Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians ainda convive com pressão no Brasileirão 2026. A comissão técnica optou por preservar parte dos titulares justamente pensando na sequência da temporada nacional, já que o clube tenta se afastar das últimas posições da tabela. O próximo compromisso da equipe será diante do Atlético-MG, no próximo domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena.

Depois de conquistar o torneio pelo Fluminense em 2023 e agora recolocar o Corinthians entre os protagonistas da competição, Fernando Diniz vê crescer a confiança da torcida alvinegra em uma possível campanha histórica em 2026.