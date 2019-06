"Fernandinho, em condições, é o substituto do Casemiro", avisa Tite

Volante reserva volta a treinar com bola neste domingo e deve estar à disposição para as quartas de final, na quinta-feira, em Porto Alegre

Fernandinho será titular da seleção brasileira nas quartas de final da . Esse é o plano de Tite para a próxima partida, desde que o meio-campista esteja recuperado das dores no joelho direito que o deixaram fora até do banco na goleada por 5 a 0 sobre o neste sábado, na Arena .

Como Casemiro está suspenso no próximo jogo por ter tomado o segundo cartão amarelo contra os peruanos, Tite terá que mexer na proteção à defesa. “Ele [Fernandinho], estando em condições, é o substituto do Casemiro”, avisou o treinador.

Na última sexta-feira, enquanto o restante da equipe treinava com bola na Arena Corinthians, Fernandinho fazia um treino físico na beira do campo. Neste sábado, segundo a CBF, ele trabalhou com os preparadores físicos na academia.

A expectativa é que Fernandinho faça um treino com bola no domingo, num trabalho de transição para voltar a treinar normalmente com o restante do time na segunda-feira. O duelo das quartas de final será às 21h30 de quinta-feira, em Alegre, na Arena do .