"Fernandinho é o melhor meio-campista na Inglaterra", diz lenda do Liverpool

Brasileiro teve grande atuação contra o Liverpool e foi fundamental no meio de campo para impor a primeira derrota do time de Klopp na Premier League

A atuação de Fernandinho contra o Liverpool não passou despercebida. Mesmo muito marcado para não ter liberdade para dar início às jogadas, o brasileiro foi fundamental para a vitória do Manchester City que tirou a invencibilidade da equipe de Jürgen Klopp. Tanto é verdade que Graeme Souness, uma lenda dos Reds, não hesitou em destacar a qualidade do meia.

"Eu acho que os dois zagueiros, Stones e Vincent Kompany, foram muito bem. Bernardo Silva no meio foi fabuloso. E, claro, o meio-campista que falamos antes do jogo, Fernandinho é facilmente o melhor meia no nosso país nesse momento", reconheceu Souness à SkySports.

O brasileiro passou um período de lesões que o tirou de alguns jogos do mês de dezembro. Coincidentemente, as duas derrotas seguidas do City na Premier League contra Crystal Palace e Leicester não contaram com a presença do camisa 25 em campo. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

"Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

"A quantidade de trabalho que ele tem é ignorada por causa da técnica que ele também tem. Quando ele ganha uma disputa, ele levanta a cabeça e geralmente dá o melhor passe possível", falou Graeme.

Agora o Manchester City voltou à segunda posição no campeonato e diminuiu a distância para o líder. Os Citzens ainda sonham em conquistar a Premier League e a vitória da última quinta com certeza dará mais motivação e ânimo ao time de Guardiola.