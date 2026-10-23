Fermín López, meio-campista do Barcelona, fez declarações marcantes antes do confronto diante do Real Madrid no Clássico, ao apontar os elementos mais perigosos do time merengue, revelar o jogador que preferiria manter fora da partida e anunciar sua escolha para o vencedor da Bola de Ouro, reafirmando seu apoio ao jovem companheiro Lamine Yamal.

Durante entrevista ao canal "RTVE", Fermín falou sobre o aguardado confronto, ressaltando que as condições em que as duas equipes chegam ao jogo não representam o fator decisivo, já que ambas possuem grande potencial e cada uma precisa se concentrar em seu desempenho e nos detalhes da partida.

Disse o jogador do Barcelona: "Não importa como cada time chega ao jogo, pois somos duas equipes excelentes, e devemos nos concentrar em nosso futebol e cuidar dos detalhes. Esperamos vencer".

Fermín abordou as principais armas do Real Madrid, destacando o papel que o goleiro belga Thibaut Courtois desempenha na definição das partidas, além do perigo ofensivo representado pelo francês Kylian Mbappé, deixando claro que escolheria afastar ambos os jogadores caso tivesse a oportunidade.

E acrescentou: "Courtois deu muitos pontos à sua equipe e defende muitas bolas, e Mbappé faz a diferença no jogo. Se possível, eu afastaria os dois juntos, mas precisamos controlar todos os jogadores do Real Madrid como equipe".

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Fermín responde às declarações de Mourinho

O jogador do Barcelona abordou as declarações de José Mourinho sobre o clima do Clássico, afirmando que seu time não quer se envolver na polêmica relacionada à arbitragem e prefere se concentrar em seu desempenho dentro de campo.

Disse Fermín: "Nós não entramos na polêmica sobre os árbitros. Fazemos as coisas bem e cumprimos os valores que o Barcelona representa. Temos que seguir o nosso próprio caminho, e se eles quiserem entrar nessa discussão, que bom para eles alimentarem a polêmica. O discurso dele é cansativo, e dentro de campo mostramos o nível que temos".

Fermín fala sobre seu retorno da lesão

O meio-campista espanhol falou sobre sua condição física após a recuperação da lesão, afirmando estar totalmente pronto para voltar a participar e elogiando a confiança que o técnico Hansi Flick lhe transmite, que o ajuda a dar o seu melhor e a continuar evoluindo dentro da equipe.

E explicou: "Já me recuperei da lesão e estou 100% pronto. Hansi me dá um lugar de destaque e muita confiança, e voltei bem da lesão, e devo continuar trabalhando dessa maneira para ajudar a equipe".

Lamine Yamal, sua escolha para a Bola de Ouro

Quanto ao prêmio da Bola de Ouro, Fermín não hesitou em escolher seu companheiro Lamine Yamal, considerando-o o melhor, em mais uma reafirmação de seu apoio ao jovem craque que representa um dos nomes mais destacados no elenco do Barcelona.

Disse Fermín com clareza: "Lamine Yamal; porque ele é o melhor".