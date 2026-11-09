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Fermin Lopez assumiu o protagonismo pelo Barcelona e marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, no Metropolitano. A atuação decisiva do jovem meio-campista garantiu que a equipe de Hansi Flick chegasse à pausa para as seleções na liderança de La Liga e calou os críticos após os tropeços recentes.

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Fermin comanda virada no Metropolitano

O Barcelona conquistou uma vitória importante por 2 a 1 fora de casa contra o Atlético de Madrid, após sair atrás no placar. A equipe de Hansi Flick teve dificuldades para encontrar seu ritmo no início da partida, na capital espanhola, enquanto os donos da casa exerciam forte pressão.

Fermin, porém, marcou um gol de empate decisivo pouco antes do intervalo e mudou o rumo do jogo. O meio-campista espanhol fez seu segundo gol após a pausa e completou a virada, dando ao Barcelona um pouco de revanche pelas eliminações na Copa do Rei e na Champions League diante do rival na temporada passada.

“Conseguimos virar”

Em entrevista a jornalistas após o apito final, Fermin admitiu que os visitantes precisaram suportar a pressão inicial antes de se encontrarem em campo. “Foi uma partida muito difícil. No ano passado, eles nos venceram na Copa e na Champions League. A situação ficou complicada no primeiro tempo, mas conseguimos virar e fizemos um grande jogo”, disse ele, segundo o Mundo Deportivo.

O meio-campista explicou como seu gol decisivo antes do intervalo ajudou a tranquilizar a equipe. “Não estávamos no nosso melhor, mas, depois que marcamos, ficamos mais à vontade”, afirmou Fermin. “Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas acho que fizemos uma grande partida. Por volta dos 20 a 25 minutos, começamos a ter um pouco mais de controle, e meu gol nos ajudou a relaxar um pouco.”

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Fermin também revelou que a conversa no intervalo se concentrou em manter o domínio que a equipe havia conquistado. “Eles talvez tenham recuado um pouco mais, e nós tivemos mais controle”, acrescentou. “Conversamos no intervalo sobre a necessidade de continuar como terminamos o primeiro tempo. A equipe teve uma atuação incrível no segundo tempo.”

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Reação após derrotas recentes

A vitória suada em Madri dá um grande impulso à confiança do Barcelona. O clube catalão chegou ao Metropolitano sob pressão crescente após derrotas dolorosas e consecutivas para Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Fermin tratou de assegurar aos torcedores que a mentalidade da equipe segue intacta. Ao mandar um recado claro aos rivais, declarou: “Estamos prontos para competir. Sabíamos que os torcedores estavam um pouco decepcionados depois das duas derrotas, mas demos uma resposta para que saibam que estamos aqui e vamos competir em todas as partidas.”

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O resultado reduz as dúvidas crescentes sobre a profundidade do elenco e mantém o Barcelona firme na liderança de La Liga. “Estávamos com muita vontade de vencer, de chegar à pausa para as seleções com três pontos e na liderança da tabela”, concluiu Fermin.

Na liderança antes da pausa

O elenco de Flick agora se dispersará para a pausa das seleções, com sua posição de destaque no cenário nacional plenamente preservada.

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A vitória difícil dá ao Barcelona uma base necessária para recuperar o embalo. Quando o futebol de clubes voltar, a equipe tentará aproveitar a força demonstrada nesta partida e provar que a queda recente de rendimento foi apenas um breve tropeço em uma campanha que, no restante, tem sido forte.