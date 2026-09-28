Fermín López: fiquei muito surpreso com a contratação desse jogador pelo Barcelona

Fermín López, meio-campista do Barcelona, revelou sua admiração pelo nível apresentado por um dos novos reforços da equipe, afirmando que o ponta inglês Anthony Gordon foi a contratação que mais o surpreendeu durante a janela de transferências de verão.

Fermín vive um de seus melhores momentos no aspecto esportivo, após conseguir superar o baque de sua ausência na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, devido a uma fratura no metatarso do pé direito, voltando com força e apresentando um nível notável com o Barcelona e a seleção espanhola.

O jogador do Barcelona fez um início forte de temporada, após marcar 4 gols e dar duas assistências nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o que levou Luis de la Fuente a convocá-lo para a seleção espanhola durante a data Fifa.

Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", a partir do centro de treinamento da seleção espanhola em Las Rozas, Fermín falou sobre seu nível com o Barcelona e a seleção, antes de ser questionado sobre a nova contratação que mais o surpreendeu dentro da equipe.

Fermín disse inicialmente sobre Rodri: "Eu já o conhecia, então também não fiquei surpreso", antes de revelar sua escolha por Gordon, explicando: "Enfrentamos o Newcastle na Liga dos Campeões várias vezes, mas eu não o vi muito. Não assisti a muitos jogos e, sinceramente, fiquei muito surpreso".

O jogador do Barcelona elogiou as qualidades do ponta inglês, considerando que ele será uma adição importante para a equipe, afirmando: "É um jogador que vai nos ajudar muito", em referência aos elementos que ele pode oferecer ao time e que não estavam disponíveis da mesma forma na temporada passada.

Segundo Fermín, Gordon conseguiu se adaptar rapidamente ao Barcelona e também demonstrou boa sintonia com os companheiros, o que se refletiu em suas atuações com a equipe desde sua chegada, ao mesmo tempo em que o próprio Fermín continua apresentando bons níveis após seu retorno da lesão.