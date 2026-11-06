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Fermín abre fogo antes do clássico: Atlético nos causou um grande dano e chegou a hora da vingança

F. Lopez
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Espanha

Uma ferida que não cicatrizou

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Antes do confronto aguardado contra o Atlético de Madrid, Fermín López, meio-campista do Barcelona, saiu com uma mensagem clara e sem qualquer cortesia: o Atlético nos causou um grande estrago, e agora precisamos controlar os mínimos detalhes, jogar no nosso estilo e vencer lá para encerrar a temporada na liderança.

Fermín López (23 anos) chegou à sua partida de número 150 pelo Barcelona na última terça-feira, diante do Aston Villa (3 a 0), na Liga dos Campeões da Europa, uma das etapas mais importantes da temporada, e agora chegou a hora de enfrentar o Atlético de Madrid, numa tentativa de vingar a temporada passada. Esta será a sua partida de número 100 no Campeonato Espanhol.

Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", que será publicada na íntegra no sábado em suas versões digital e impressa, o jogador do estádio Campello e seus companheiros anseiam pela vingança.

Não é uma partida comum

Questionado sobre a partida de domingo contra o Atlético de Madrid, que os eliminou da Copa do Rei no ano passado, abrindo vantagem de 4 a 0 no primeiro tempo, e depois da Liga dos Campeões da Europa, e se realmente anseiam por esse jogo, Fermín disse: "Não estamos tão empolgados. No fim das contas, é apenas mais uma partida, mas sabemos que é importante, porque eles nos infligiram a derrota na temporada passada e nos eliminaram duas vezes".

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E acrescentou: "Sabemos que são uma grande equipe e que vão tornar a partida muito difícil para nós. Precisamos ter o controle total de todos os detalhes, jogar no nosso estilo habitual e esperamos vencer lá, porque essa vitória será muito importante para nos classificar ao primeiro lugar".

A lição da temporada passada

Sobre as lições aprendidas, e se revisaram os lances em que o Atlético conseguiu repetidamente penetrar em sua defesa, afirmou: "Cada equipe tem seu próprio estilo, e no ano passado eles conseguiram entender o nosso estilo até certo ponto e nos causaram um grande estrago".

E observou: "Acho que estamos tendo um bom desempenho neste ano, especialmente na última partida (Aston Villa), em que a defesa foi excelente. São coisas que podemos melhorar, mas talvez não estejamos no nosso melhor momento e isso vai nos afetar. Ainda assim, tentamos controlar o máximo possível, seja a pressão dos atacantes ou dos defensores, e nos esforçamos para controlar tudo o que o treinador nos pede, para reduzir seus pontos fortes e jogar no nosso próprio estilo".

A lembrança do lábio cortado

Em sua última visita ao estádio Metropolitano, Fermín saiu com o lábio cortado e não conseguiu completar a partida. Questionado se aquele foi um dos momentos mais difíceis de sua trajetória no Barcelona, especialmente por estar prestes a alcançar a semifinal da Liga dos Campeões da Europa e depois ser forçado a deixar o campo, respondeu: "Sim, além da partida contra a Inter, essa partida também foi difícil, entre a dor da lesão que exigiu pontos cirúrgicos e foi muito dolorosa, e especialmente porque fomos eliminados do torneio".

E completou: "O que mais me doía era isso, e pensar que, se aquela bola tivesse entrado no gol (seu chute em Musso, que o acertou), talvez a partida tivesse sido diferente. Você começa a pensar em muitas coisas, não foi um bom momento, mas a gente aprende com tudo".

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