Ferj diz que participa da avaliação estrutural dos clubes formadores

Rubens Lopes fala de "participação na avaliação inicial" e se compromete a ajudar o Flamengo

Após a reunião entre os representantes dos clubes semifinalistas da Taça Guabanara, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, conversou com a imprensa, e falou sobre a responsabilidade da entidade com a avaliação estrutural dos clubes formadores - O CT do Flamengo, em Vargem Grande, ainda não tinha a aprovação do Corpo de Bombeiros.

"Temos participação na avaliação inicial da estrutura dos clubes que querem o certificado de clube formador. Essa é a nossa participação", disse Rubens Lopes.

"Foi uma noticia impactante que pegou a todos de surpresa. Vamos estar ao lado do Flamengo. Estamos com eles para ajudar no que for necessário e minimizar a trágica situação", completou.

Também presentes na coletiva, Alexandre Campello e Pedro Abad, mandatários de Vasco e Fluminense, respectivamente, também falaram sobre os cuidados que assumem com as categorias de base.

“Estamos consternados com o terrível acidente. Quanto às instalações, é uma preocupação contínua do Vasco. Entendemos que a partir de agora talvez se intesifiquem as avaliações por parte dos órgãos públicos, mas estamos tranquilos porque sempre privamos pelo bem estar dos nossos jogadores", disse Campello.

"A preocupação é permanente, existe desde sempre. O Vasco abriga um numero bastante significativo de atletas. As fatalidades podem acontecer, mas esse cuidado sempre existiu e vai seguir existindo", acrescentou.

“O Fluminense sempre teve uma fiscalização muito forte com os garotos da nossa base. A partir de agora esse cuidado, claro, vai ser redobrado”, concluiu Abad.

Importante esclarecer que a não existência do CA não significa, por si só, que o local não possuía os dispositivos, e sim que não era aprovado pelo CBMERJ.