Férias de Neymar em Ibiza teve Anitta, boleiros e até ator de série do Netflix

Camisa 10 do PSG aproveitou os dias de folga na famosa região da Espanha com família e amigos

Após a boa temporada com o , Neymar aproveitou seus dias de descanso com a família e amigos. O craque viajou para Ibiza, famosa ilha da , onde se encontrou também com diversos famosos.

Davi Lucca, fiho do jogador, e Neymar Pai viajaram com o jogador para a Espanha após a final da Liga dos Campeões. Já em Ibiza, o craque brasileiro se encontrou com a cantora Anitta.

Aproveitando o verão europeu, Neymar e Anitta se divertiram em uma festa e gravaram vídeos cantando e dançando. Os inseparáveis "parças" do jogador também estiveram na viagem. Confira alguns vídeos das férias de Neymar em Ibiza.

Outro famoso que o jogador brasileiro encontrou durante a viagem foi o ator Arón Piper, que interpreta o personagem Ander da série Elite. Curiosamente, Vinícius Júnior, atacante do , também se encontrou com Anitta e o ator espanhol.

O destino é muito visado por jogadores nesta época do ano. Outras estrelas do PSG também estavam na região, como Keylor Navas, Mauro Icardi, Ander Herrera, Leandro Paredes e Angel di María. Rivais do time parisiense na final da Liga dos Campeões, Alphonso Davies e David Alaba também estavam de férias em Ibiza.

Os jogadores do PSG ganharam poucos dias de férias entre o fim da temporada 2019/20 e o início da campanha de 2020/21. Já no próximo dia 10, o clube tem seu primeiro compromisso na . Em busca do décimo título, os parisienses encaram o Lens, fora de casa.

Feliz em Paris, o jogador já anunciou que fica no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Em entrevista para a revista oficial do clube, ele afirmou que quer conquistar a Liga dos Campeões com o time francês.