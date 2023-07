Vai ser feriado ou ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina? Tenho direito a folga?

Canarinho estreia nesta segunda-feira (24), contra a seleção do Panamá, às 08h (de Brasília)

Quase sete meses após o final do Mundial masculino, que marcou a vitória da seleção argentina sobre a França em jogo impressionante, a maior Copa do Mundo feminina da história vai começar. A estreia do torneio acontece na madrugada desta quinta-feira (20), quando uma das anfitriãs, Nova Zelândia, enfrenta a Noruega pelo Grupo A.

A seleção brasileira também tem data para estrear: a Canarinho entra em campo pelo torneio pela primeira vez na segunda-feira (24), quando recebe o Panamá, às 08h (de Brasília). E assim como acontece na Copa masculina, os jogos do Brasil feminino também serão de ponto facultativo.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), foi definido que cabe aos agentes das respectivas empresas escolher se haverá ou não ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina. Em caso positivo, quando as partidas acontecerem até 07h30, o expediente deverá iniciar às 11h. Se a bola rolar às 08h, a carga horária começará às 12h. A regra vale para servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários.

Ainda segundo o documento oficial publicado, caso seja confirmado o ponto facultativo, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre primeiro de agosto a 29 de dezembro deste ano. Até o momento, três duelos da seleção estão confirmados: Brasil x Panamá, às 08h, em 24 de julho; França x Brasil, às 07h, em 29 de julho; e Jamaica x Brasil, às 07h, em 02 de agosto. Outros compromissos serão confirmados após o final da fase de grupos, caso a Canarinho se classifique.

*todos os horários citados estão em GMT -03:00, de Brasília