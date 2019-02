Ferguson será técnico do United em jogo para celebrar Champions de 1999

A partida comemorativa terá todos os fundos revertidos à instituição de caridade Fundação Manchester United, e acontece em maio deste ano

O Manchester United confirmou que Alex Ferguson retornará ao comando da equipe para uma partida em comemoração ao 20º aniversário da conquista da Champions League de 1999.

O time do United Legends – dirigido pelo lendário treinador escocês – jogará contra o Bayern de Munique em Old Trafford, em 26 de maio, para repetir o fatídico 2 a 1 que selou o terceiro troféu da competição europeia na temporada 1998/99 dos Red Devils.

Os fundos arrecadados na partida serão revertidos para caridade por meio da Fundaçao Manchester United.

Ferguson deixou o comando do United no final da temporada 2012/13, vencendo a Premier League, uma façanha que o clube não conseguiu repetir desde a sua aposentadoria.

Os Red Devils continuam sendo o único time inglês a conquistar a tríplice de troféus da Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League, todos sob o comando do escocês.

A notícia do breve retorno de Ferguson ao comando animou muitos torcedores do United, uma vez que o ex-técnico de 77 anos teve que passar por uma cirurgia cerebral de emergência em maio de 2018. Desde então, ele vem se recuperando e tem inclusive participado de diversas partidas do Manchester United, além de oferecer conselhos a Solskjaer.