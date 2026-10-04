Sir Alex Ferguson, o lendário técnico do Manchester United, revelou seus temores em relação à própria saúde e à demência em uma rara entrevista.

A lenda do Manchester United, de 84 anos, explicou que suas próprias experiências no futebol o deixaram preocupado com o futuro, segundo noticiou o jornal inglês "The Sun".

Ferguson tem feito grandes esforços para apoiar a jornada de seu irmão Martin contra a demência, inclusive comprando uma casa em Glasgow para ficar mais perto dele.

Ferguson também se tornou um grande apoiador de instituições de caridade voltadas para a demência, incluindo a lendária corrida de Jackie Stewart contra a demência.

Sir Alex Ferguson disse ao jornal "The Observer": "Eu mesmo estava preocupado com isso, porque cabeceava muito a bola".

E acrescentou: "Todos os jogadores de futebol passaram por essa experiência. A demência é um desafio para qualquer pessoa que envelhece. Você fica muito preocupado com isso. Digo sempre a mim mesmo: 'Tenho 84 anos. Se eu chegar aos 85, ficarei bem'".

Ferguson se inspirou no ex-boxeador profissional Jake LaMotta, que disputou 106 lutas e viveu até os 95 anos, cujo personagem foi retratado no filme de Martin Scorsese "Touro Indomável", de 1980.

O lendário técnico também explicou que a instituição de caridade "Playlist for Life", voltada para a demência, ajudou a melhorar a qualidade de vida de seu irmão Martin.

E Sir Alex acrescentou: "Ele me reconhece, e isso é maravilhoso. Em Glasgow, iniciaram um projeto musical, e a ideia é dar a eles uma caixa que contém todas as suas músicas favoritas. Eles podem simplesmente apertar um botão para tocá-las, e isso traz de volta todas as lembranças".

Apesar de ter encerrado sua carreira como técnico em 2013, Ferguson manteve seu apoio fiel ao Manchester United por meio de visitas para acompanhar o clube pessoalmente.

Ele também enfrentou uma série de problemas médicos próprios, tendo Ferguson revelado seus temores em relação a uma hemorragia cerebral que sofreu em 2018, quando teve apenas 20% de chance de sobreviver.

A lenda do Manchester United foi levada às pressas ao hospital após sofrer outro mal-estar antes da partida do clube contra seu rival ferrenho, o Liverpool, em maio.

Ferguson foi visto no mês passado usando uma bota ortopédica, o que se revelou ser por causa de um problema no tendão de Aquiles. Ainda assim, ele seguiu com o moral elevado, continuando a apoiar o United das arquibancadas.



