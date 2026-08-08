O duelo entre FC Den Bosch e Almere City na primeira rodada da nova temporada da Keuken Kampioen Divisie não teve vencedor. Logo depois do belo gol de abertura de Ilias Boumassaoudi no segundo tempo, Ferdy Druijf marcou o empate e definiu o placar final no De Vliert: 1 a 1.

Apesar do bom início do Den Bosch, o primeiro perigo real veio dos visitantes. Emmanuel Poku foi lançado em profundidade, manteve a visão de jogo e serviu o meia-atacante Olivier de Nijs, que viu sua finalização, após um belo corte, ser bloqueada por muito pouco.

A equipe do novo técnico Anoush Dastgir criou o perigo seguinte com Marley Dors. No entanto, o atacante de lado não conseguiu superar o goleiro Pepijn van de Merbel, que pouco depois escapou de sofrer o gol quando o chute fortíssimo de Poku acertou o travessão.

No Den Bosch, onde Bart Schreuder também é o novo técnico, o destaque Kévin Monzialo segue no elenco. O francês chamou a responsabilidade pouco antes do intervalo e, após uma boa jogada, criou uma chance para Sebastian Karlsson Grach, que decepcionou com sua tentativa fraca.

No segundo tempo, enfim saíram os gols. Monzialo inverteu a jogada para o lado esquerdo, onde Boumassaoudi partiu imediatamente para cima de seu marcador direto. O reserva, que substituiu Jack de Vries, que saiu lesionado, antes do intervalo, encurvou a bola com categoria no canto mais distante, sem chance para o goleiro Wessel Speel: 1 a 0.

Era uma vantagem merecida para o Den Bosch, que era a melhor equipe no primeiro quarto de hora do segundo tempo. Ainda assim, não demorou para o Almere chegar ao empate. Um cruzamento primoroso de Dors encontrou Druijf na segunda trave, e a cabeçada dele, via trave, cruzou a linha do gol por muito pouco: 1 a 1.

As duas equipes depois buscaram mais. Um gol de Poku, por exemplo, foi anulado porque a bola já havia cruzado a linha de fundo, o segundo gol de Boumassaoudi foi evitado por uma ação salvadora em cima da linha, e Byron Burgering finalizou por pouco para fora em posição promissora. Assim, ficou mesmo no 1 a 1.