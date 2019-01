Ferdinand revela qual jogador ele gostaria de contratar para o Manchester United

Ex-zagueiro dos Red Devils gostaria de contar com o defensor Van Dijk, do Liverpool

Uma das grandes lendas da história do Manchester United, o ex-zagueiro Rio Ferdinand, campeão de todos os títulos possíveis com o clube, incluindo uma Champions e seis canecos da Premier League, revelou qual jogador ele gostaria de contratar para os Red Devils atualmente.

"Eu vou de Virgil Van Dijk. É a posição em que mais precisamos (de reforços)", publicou o ex-jogador em seu Twitter, respondendo quem ele gostaria de ver com a camisa do Manchester United.

Van Dijk tem sido um dos melhores zagueiros do mundo atualmente e comanda a defesa do Liverpool, líder da Premier League, que possui a melhor retaguarda da competição, com apenas 14 gols sofridos em 24 jogos.