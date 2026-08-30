O Manchester United se recuperou do falso início da semana passada contra o Hull City. Em Old Trafford, a equipe do técnico Michael Carrick foi forte demais para o Ipswich Town e venceu por 5 a 2. Bruno Fernandes foi o grande nome com um hat-trick.

O começo do time da casa foi fraco, com apenas Diogo Dalot conseguindo realmente testar o goleiro do Ipswich, Kjell Scherpen. Do outro lado, Senne Lammens fez a defesa quando Julio Enciso partiu sozinho em direção a ele. Depois de meia hora de jogo, porém, saiu o gol de abertura após um belo chute de primeira de Leif Davis: 0 a 1.

No fim das contas, foi preciso um escorregão para ajudar o United a voltar para a partida. Na defesa do Ipswich, tudo deu errado dessa forma, e Matheus Cunha deixou Fernandes, que havia passado, sozinho diante de Scherpen. O português bateu de pé esquerdo e marcou com convicção: 1 a 1.

Depois do intervalo, Bryan Mbeumo primeiro desperdiçou uma chance de maneira insana, mas depois disso a partida acabou pendendo totalmente para o lado do Manchester United. Isso também se deveu à arbitragem, que validou um gol discutível de Harry Maguire.

O defensor dominou a bola com o braço e, em seguida, finalizou para o gol com desvio na perna de Jacob Greaves. Pouco depois, também saiu o 3 a 1, depois que esse mesmo Greaves derrubou Cunha, que havia saído em velocidade, dentro da área. Fernandes cobrou o pênalti com muita frieza.

Com isso, a pressão saiu dos ombros do Manchester United, que na reta final da partida ampliou para uma vitória tranquila. Com uma boa dose de sorte, a bola sobrou para Fernandes, que completou seu hat-trick com o 4 a 1.

Depois disso, ainda virou 5 a 1. Fernandes deixou Mbeumo, que havia saído em velocidade, diante de Scherpen, que teve de buscar a bola na rede pela quinta vez após uma bela cavadinha. Por causa de uma trapalhada de Lisandro Martínez, Chuba Akpom ainda marcou mais um nos acréscimos: 5 a 2 foi o placar final.