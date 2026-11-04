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Liga dos Campeões da UEFA na TV
Fenerbahçe x Liverpool: horário de início
Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: onde assistir na TV e por streaming?
O jogo da Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Liverpool será transmitido ao vivo pela DAZN.
Assuntos da semana: como chegam Fenerbahçe e Liverpool?
O Fenerbahçe chega a esta partida com um retrospecto fraco: venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais, além de somar um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Göztepe na Süper Lig. A goleada sofrida por 6 a 0 diante do Aston Villa na Liga dos Campeões foi especialmente dolorosa, enquanto o empate por 2 a 2 com o Slavia Praga representa o único ponto conquistado em competições europeias. Em cinco jogos, o Fenerbahçe marcou nove gols, mas sofreu 11.
O Liverpool atravessa uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e apenas a derrota por 1 a 0 para o Arsenal prejudica o retrospecto. Destacam-se a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na Liga dos Campeões e o triunfo por 2 a 0 diante do Brighton na Premier League. Os Reds marcaram oito gols nesse período e sofreram apenas três.
Fenerbahçe x Liverpool: escalações
Escalações de Fenerbahçe x Liverpool
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Kuyt
- A. Iraola
Fenerbahçe x Liverpool: fase recente
Fenerbahçe x Liverpool: histórico de confrontos diretos
Fenerbahçe x Liverpool: as tabelas
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