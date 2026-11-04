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Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Fenerbahçe x Liverpool
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Na Champions League, o Fenerbahçe enfrenta o Liverpool. Mas quem exibe ou transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Fenerbahçe x Liverpool: horário de início

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Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Liverpool será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: como chegam Fenerbahçe e Liverpool?

O Fenerbahçe chega a esta partida com um retrospecto fraco: venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais, além de somar um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Göztepe na Süper Lig. A goleada sofrida por 6 a 0 diante do Aston Villa na Liga dos Campeões foi especialmente dolorosa, enquanto o empate por 2 a 2 com o Slavia Praga representa o único ponto conquistado em competições europeias. Em cinco jogos, o Fenerbahçe marcou nove gols, mas sofreu 11.

O Liverpool atravessa uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e apenas a derrota por 1 a 0 para o Arsenal prejudica o retrospecto. Destacam-se a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na Liga dos Campeões e o triunfo por 2 a 0 diante do Brighton na Premier League. Os Reds marcaram oito gols nesse período e sofreram apenas três.

FB

FB - Sequência

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fenerbahçe x Liverpool: escalações

Escalações de Fenerbahçe x Liverpool

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Formação
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownK. OppongK. OppongM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteI. KahveciI. KahveciM. GreenwoodM. GreenwoodI. YuksekI. YuksekR. LukakuR. LukakuA. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. NgumohaR. NgumohaD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiV. MunozV. MunozT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcola
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahçe

Time titular

Liverpool

Reservas

Técnico

  • D. Kuyt
  • A. Iraola
Fenerbahçe

Lesões e suspensões

Liverpool

Fenerbahçe x Liverpool: fase recente

FB

FB - Sequência

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fenerbahçe x Liverpool: histórico de confrontos diretos

Fenerbahçe x Liverpool: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310138+510
E
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
4310116+510
E
V
V
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
5
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
AEK AthensAEK AthensAEK
411249-54
E
D
D
V
25
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FenerbahçeFenerbahçeFB
4031410-63
E
E
D
E
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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