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Champions League da UEFA na TV

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Fenerbahçe x Liverpool: horário de início

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe x Liverpool ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Champions League entre Fenerbahçe e Liverpool será transmitido ao vivo pelo DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Fenerbahçe e Liverpool?

O Fenerbahçe chega a esta partida com um retrospecto fraco: nos últimos cinco jogos oficiais, o clube conquistou apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 2 para o Göztepe na Süper Lig. Especialmente dolorosa foi a goleada sofrida por 0 a 6 diante do Aston Villa na Champions League, enquanto o empate por 2 a 2 com o Slavia Praga representa o único ponto conquistado em competições europeias. Em cinco jogos, o Fenerbahçe marcou nove gols, mas sofreu 11.

O Liverpool vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e apenas a derrota por 0 a 1 para o Arsenal prejudica o retrospecto. Destacam-se a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na Champions League e o triunfo por 2 a 0 contra o Brighton na Premier League. Nesse período, os Reds marcaram oito gols e sofreram apenas três.

Fenerbahçe x Liverpool: escalações

Fenerbahçe x Liverpool: momento das equipes

Fenerbahçe x Liverpool: retrospecto dos confrontos diretos

Fenerbahçe x Liverpool: as tabelas