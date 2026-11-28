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Fenerbahçe x Erzurumspor FK: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

O Fenerbahçe recebe o Erzurumspor FK pela Süper Lig. O jogo será disputado no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul.

Os donos da casa chegam embalados pelos resultados na Europa. Pela Champions League, o Fenerbahçe venceu o Shakhtar Donetsk fora de casa por 1 a 0 em seu jogo mais recente, depois de ter derrotado o Liverpool por 3 a 2.

No campeonato, os resultados não foram tão bons. O Fenerbahçe ficou no empate por 2 a 2 com o Kocaelispor em seu jogo mais recente e perdeu por 2 a 1 para o Göztepe no fim de outubro. O técnico Emre Belözoglu precisa administrar a disputa entre a competição europeia e a liga.

O Erzurumspor chega com bem menos confiança. A equipe do técnico Serkan Özbalta perdeu por 1 a 0 para o Göztepe em seu jogo mais recente, sua terceira derrota nas últimas quatro partidas pelo campeonato.

Nesse intervalo, os visitantes venceram o Gaziantep FK fora de casa por 3 a 1. Também derrotaram o Eyupspor por 2 a 0. Esses resultados, porém, já têm algumas semanas.

Os dois clubes estão separados por sete posições na tabela. Quem quiser acompanhar a partida encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Fenerbahçe e Erzurumspor FK?

O Fenerbahçe somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Em sua partida mais recente, venceu o Shakhtar Donetsk fora de casa por 1 a 0 pela Champions League. Antes, empatou por 2 a 2 com o Kocaelispor e venceu o Corum FK fora de casa por 5 a 0. Ao todo, o Fenerbahçe marcou 12 gols e sofreu 6.

O Erzurumspor soma duas vitórias e três derrotas. Em sua partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Göztepe. Antes, foi derrotado por 2 a 1 pelo Rizespor fora de casa. O saldo dos visitantes é de 7 gols marcados e 7 sofridos.

Fenerbahçe x Erzurumspor FK: escalações

Fenerbahçe x Erzurumspor FK: desempenho recente

Fenerbahçe x Erzurumspor FK: retrospecto do confronto direto

Fenerbahçe x Erzurumspor FK: classificação