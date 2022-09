Fenerbahçe x Dínamo de Kiev: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Time de Jorge Jesus, reforçado por brasileiros, estreia na competição europeia nesta quinta-feira (8); veja como acompanhar na TV e na internet

Com brasileiros no elenco e comandado por Jorge Jesus, o Fenerbahçe enfrenta o Dínamo de Kiev na tarde desta quinta-feira (8), em Istambul, pela primeira rodada do Grupo B da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN 2, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

O Fernerbahçe vem de vitória no fim de semana e é o terceiro colocado do Campeonato Turco, com três vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

A tendência é que o técnico Jorge Jesus repita a escalação do último jogo, a não ser que haja algum problema horas antes do duelo.

Já o Dínamo de Kiev não vence há quatro jogos na temporada, entre todas as competições disputadas, e é o penúltimo colocado do Campeonato Turco, ainda sem pontuar.

Vladyslav Supryaga e Denys Popov, machucados, desfalcam a equipe na estreia da competição europeia.

Escalações:

Escalação do provável FENERBAHÇE: Bayindir; Gustavo Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arão, Kahveci, Kadioglu; João Pedro, King.

Escalação do provável DÍNAMO DE KIEV: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat.

Desfalques

Fenerbahçe

Nazim Sangare, com uma lesão no joelho, é o único desfalque confirmado do time turco.

Dínamo de Kiev

Denys Popov e Vladyslav Supryaga, lesionados, são as baixas certas no time ucraniano.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022.

• Horário: 13h45 (de Brasília).

• Local: Estádio Sukru Saracoglu, Istambul - TUR.

• Arbitragem: Tamás Bognár (árbitro), Balázs Buzás e Péter Kóbor (assistentes), Ádám Farkas (Quarto árbitro) e Pascal Müller (AVAR).