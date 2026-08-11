O Fenerbahçe se classificou para os playoffs da Liga dos Campeões. Os Canários Amarelos foram superiores ao Sturm Graz também na Áustria, depois do jogo de ida em Istambul (2 a 0): 0 a 1. Anderson Talisca converteu um pênalti no segundo tempo para o Fenerbahçe, que enfrentará Olympique Lyon ou Sparta Praga nos playoffs.
O Fenerbahçe foi muito superior ao Sturm na Turquia, mas deixou de decidir o confronto de forma antecipada ao vencer “apenas” por 2 a 0. Com isso, o Sturm manteve a esperança, mas também não conseguiu marcar em seu próprio estádio.
O Fenerbahçe seguiu no jogo de volta exatamente de onde havia parado em Istambul: criando chances. Assim, o goleiro do Sturm, Daniil Khudyakov, precisou intervir em um chute de Talisca no canto curto.
No Fenerbahçe, onde Nathan Aké formou uma dupla de zaga com Milan Skriniar, além de Talisca, Mason Greenwood também levou perigo com frequência. Ao contrário da semana passada, quando marcou uma vez, desta vez não balançou as redes na terça-feira.
No meio da segunda etapa, o defensor do Sturm, Peter Petrovic, chegou atrasado na dividida com Talisca, que foi derrubado e converteu ele mesmo o pênalti assinalado instantes depois: 0 a 1.
Jacob-Peter Hödl desperdiçou uma boa chance de finalização a quinze minutos do fim, e com isso a tensão desapareceu de vez do confronto. O Fenerbahçe deixou de ampliar para 0 a 2, mas isso pouco importou.
Ficou no 0 a 1 e, assim, a equipe do técnico Ismail Kartal já pode se preparar para um playoff na República Tcheca ou na França.