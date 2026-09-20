Fenerbahçe conquista vitória por 8 a 0 (!); Vedat Muriqi responde por metade da produção de gols

O Fenerbahçe atropelou neste domingo na Süper Lig turca. Os Canários Amarelos foram muito superiores ao Eyüpspor em Kadiköy e venceram por incríveis 8 a 0. Com gols de Vedat Muriqi (2), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi e Iran Can Kahveci, o adversário já ia para o intervalo com uma desvantagem de 5 a 0. No segundo tempo, Muriqi completou seu hat-tricke ainda marcou o quarto dele antes de Greenwood definir o placar final.
O Fenerbahçe precisou de menos de quatro minutos para abrir o placar. A equipe da casa teve um pênalti, e Greenwood bateu com categoria, meia altura, no canto oposto: 1 a 0.
O Eyüpspor foi completamente atropelado e sofreu o 2 a 0 logo após o gol de abertura, com Muriqi completando na segunda trave após um cruzamento rasteiro de Kerem Aktürkoglu.
No meio da primeira etapa, o 3 a 0 também apareceu no placar. O goleiro Horatiu Moldovan deu rebote após uma defesa ruim em chute de Greenwood e nada pôde fazer quando Muriqi mandou a sobra para o fundo das redes.
Antes do intervalo, ainda sairiam mais dois gols. Primeiro, Guendouzi fez 4 a 0 ao surpreender Moldovan no canto curto, e depois Irfan Can também finalizou com categoria após passe de Greenwood.
Não houve absolutamente nada de tranquilo no início do segundo tempo. Menos de dois minutos após a volta do intervalo, Muriqi marcou o terceiro dele na tarde ao bater para o gol diante de um Moldovan pouco convincente.
O romeno de 28 anos, emprestado pelo Atlético de Madrid, teve de buscar a bola na rede novamente aos 55 minutos. Desta vez, ele não teve resposta para a cabeçada de Muriqi, que marcou após cobrança de escanteio: 7 a 0.
Depois disso, o Fenerbahçe tirou bastante o pé, mas ainda assim chegou ao 8 a 0 a dez minutos do fim. Após uma boa troca de passes, Oguz Aydin rolou para Greenwood, que só precisou escorar para o gol.