Femke Halsema (Amsterdã) exerceu "forte pressão" para barrar torcedores israelenses em AZ x Hapoel Beer Sheva

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, teve um grande papel na decisão do triângulo (município, polícia e Ministério Público) de barrar os torcedores do Hapoel Beer Sheva para o duelo da Liga Europa com o AZ, em 15 de outubro. De Telegraaf escreve que Halsema colocou sua colega Anja Schouten (Alkmaar) "sob forte pressão" para barrar os torcedores israelenses.

Mais cedo no dia, o AZ anunciou que o triângulo chegou à decisão de não permitir a entrada dos torcedores do Hapoel com base em considerações de segurança pública. "O AZ entende que esta partida provoca diferentes reações e opiniões dentro da sociedade e respeita que as pessoas tenham visões diferentes sobre isso", escreveu o clube.

"Mas nossa responsabilidade está em organizar uma partida segura e responsável dentro dos parâmetros estabelecidos pela UEFA e pelas autoridades competentes", disse o AZ.

A prefeita Schouten, de Alkmaar, planejava até a semana passada receber os torcedores do Hapoel em sua cidade. Assim, Alkmaar informou à administração municipal de Amsterdã que não havia motivo direto para barrar os torcedores.

"Isso levou a ‘surpresa, mas sobretudo também preocupação’ em Amsterdã, que já em 11 de setembro havia repassado a Alkmaar ‘informações, sinais, experiências, riscos e os riscos previsíveis para Amsterdã’", escreve De Telegraaf.

Halsema temeu imediatamente uma repetição da "caça aos judeus" em 2024, quando vários torcedores do Maccabi Tel Aviv foram atacados no centro da cidade de Amsterdã após uma partida europeia contra o Ajax.

Embora a partida seja disputada em Alkmaar, Halsema temia que os torcedores do Hapoel passassem a noite em Amsterdã. Por isso, ela quis se sentar rapidamente à mesa com o triângulo de Alkmaar, e desse encontro na segunda-feira agora veio a público que os torcedores do Hapoel afinal não são bem-vindos.

Um porta-voz de Schouten informou: "Insistimos por muito tempo em disputar a partida com torcedores visitantes. Com base nas informações da UEFA, do AZ e do Hapoel, achávamos que seria possível organizar isso."

"Também por causa do pedido insistente do triângulo de Amsterdã, acabamos decidindo barrar os torcedores visitantes", disse Schouten. A decisão está sendo duramente criticada pelo Centraal Joods Overleg (CJO).

"A lição que Alkmaar tira disso: então, melhor sem torcedores israelenses", escreveu o CJO. "A lição deveria ter sido que o governo desta vez agisse a tempo contra quem ameaça. As vítimas de então agora estão sendo apontadas como o risco."

"Entendemos esse sentimento", reagiu agora o porta-voz de Schouten em resposta ao De Telegraaf. "Nós teríamos preferido receber os torcedores do Hapoel. Mas precisamos ser capazes de garantir a segurança dos jogadores e dos torcedores.”



