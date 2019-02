Fellipe Bastos pede desculpas por vídeo homofóbico: "Parem de ameaçar"

O jogador ainda não atuou em 2019 e presenciou a final da Taça Guanabara

Após gerar polêmica nas redes sociais com um vídeo de cunho homofóbico, Fellipe Bastos se manifestou pedindo desculpas pelas ofensas ditas à equipe do Fluminense em um vídeo gravado na vitória do Vasco da Taça Guanabara, no último domingo (17).

No vídeo, gravado durante a volta olímpica da equipe Cruz-Maltina, Bastos aparece gritando: “Série C do c... Vai tomar no c... Time de v...".