Fellaini foi da internação por Covid-19 a marcar hat-trick em oito minutos na China

O belga se recuperou totalmente do coronavírus no início deste ano e teve um papel de destaque no início da temporada chinesa

Marouane Fellaini, ex- , que esteve três semanas no hospital com coronavírus, marcou, em menos de 10 minutos, três gols na vitória do Shandong Luneng sobre o Dalian Pro por 3 a 2, no regresso da Super .

O belga foi um dos milhares que contraíram o vírus no país em março, mas se recuperou totalmente e recentemente completou um período de isolamento ao retornar à após uma viagem a Dubai.

"Chegou a hora de agradecer, do fundo do meu coração, à equipe médica do hospital, à equipe de enfermagem e ao meu clube e sua equipe médica por cuidar tão bem de mim com tanta bondade e por garantir minha saúde", ele escreveu ao receber alta em abril.

Mais times

Em 2019, o meia marcou 13 gols em 34 jogos pelo Shandong em todas as competições, incluindo oito tentos na liga.