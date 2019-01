Fellaini deixa o Manchester United e é anunciado como reforço do Shandong Luneng

Meia assinou até 2021 com o clube chinês, e vai receber 13 milhões de euros por temporada

É oficial! Nesta quarta-feira (30), Shandong Luneng, da China, confirmou a contratação de Marouane Fellaini por 12 milhões de euros.

Com contrato até 2021, o jogador deu adeus ao Manchester United para receber 13 milhões de euros por temporada.

No Red Devils desde 2013, o belga disputou 21 partidas nesta temporada, quase todas com José Mourinho ainda no comando, marcando dois gols.