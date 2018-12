Feliz com mudança de postura do United, Pogba vibra: “terminar o ano assim é lindo”

O meio-campista francês voltou a demonstrar, após a saída de Mourinho, o grande jogador que é

Paul Pogba é, ao lado do técnico interino Ole Gunnar Solskjaer, o principal personagem do Manchester United desde a demissão de José Mourinho. Afinal de contas, desde que o desafeto do meio-campista deixou o estádio de Old Trafford o francês fez quatro gols e deu três assistências.

Os últimos dois tentos foram anotados na goleada por 4 a 1 sobre o Bournemouth, neste domingo (30), em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League – onde também deu uma assistência. Foi a terceira vitória consecutiva dos Red Devils, algo inédito até o momento nesta edição do certame nacional.

Após o jogo, Pogba falou sobre o atual momento do United, que com a vitória encostou no Arsenal na briga por vaga nas competições europeias da próxima temporada (os vermelhos de Manchester ocupam a sexta posição, a três pontos dos londrinos, que ocupam a vaga destinada à Europa League). No discurso do meio-campista, muitas menções ao jogo ofensivo que a equipe passou a adotar desde a chegada de Solskjaer – algo bem diferente do que acontecia sob o comando de Mourinho.

Two more goals, another assist and a second consecutive #MUFC Man of the Match award for @PaulPogba! 👏 pic.twitter.com/kfWaY4yXUY — Manchester United (@ManUtd) 30 de dezembro de 2018

“Nós precisávamos da vitória e jogamos muito bem também. Estamos voltando, e ainda tem um longo caminho pela frente, mas terminar o ano assim é lindo”, disse para a Sky Sports.

“Nós somos o Manchester United e precisamos estar na liderança, é apenas uma reação dos jogadores e todos estão curtindo uns com os outros. É diferente. Nós também ganhávamos jogos com o antigo treinador (Mourinho), mas é um estilo de jogo diferente, estamos mais ofensivos e criando mais e mais chances. É assim que nós queremos jogar. Eu sempre quero fazer mais, mas eu quero jogar para o time, jogar simples”, completou.