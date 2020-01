Feliz 2020! Balotelli bate o carro no Reveillon e volta a pé para casa

Atacante estava como passageiro no veículo que colidiu em uma padaria em Brescia

O ano mudou, mas Balotelli não consegue se ver longe de polêmicas. O atacante se envolveu em um acidente de trânsito quando voltava para casa após comemorar o Reveillon numa boate em Brescia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

De acordo com a imprensa italiana, o acidente ocorreu por volta de 6h (horário local), quando o carro em que o jogador estava bateu em uma padaria. No entanto, nem Balotelli nem o motorista - um amigo do italiano - sofreram lesões.



(Foto: Corriere della Sera)

Além do transtorno causado no primeiro dia do ano, o jogador do Brescia deixou o veículo no local e acabou indo para a casa a pé.