Felipe vibra com classificação sobre o Benfica e mira terceiro título pelo Porto

Defensor é um dos principais destaques da equipe nas últimas temporadas

Um dos destaques do Porto na última temporada, o zagueiro Felipe vive a expectativa de conquistar o seu terceiro título com a camisa do Porto. Neste sábado (26), o time do Dragão enfrentará o vencedor de Braga e Sporting, que fazem confronto nesta quarta-feira (23).

Um dia após a vitória por 3 a 1 sobre o Benfica, que garantiu o Porto na decisão, o brasileiro falou sobre o duelo.

"Cumprimos nossa missão, que era chegar à final. Agora, vamos em busca de mais uma conquista. Continuaremos focados e cientes de que o Porto sempre entra nas competições para vencê-las", afirmou.



(Foto: Getty Images)

Eleito duas vezes pela Federação Portuguesa de Futebol para a Seleção do Campeonato, nos dois anos em que disputou a competição nacional, Felipe já disputou 120 jogos pelo atual clube, que vive ótima fase na temporada. Está invicto há 22 jogos, lidera o Português 2018/19 e está nas oitavas de final da Champions League.

"Essas marcas pelo clube me deixam muito honrado e me motivam a querer ainda mais. O coletivo tem sido muito forte nos últimos anos e os companheiros me ajudam bastante", finalizou.