Felipe Melo tem pena reduzida, mas desfalca Palmeiras contra o Goiás

O volante viu sua pena diminuir de quatro para duas partidas no Brasileirão, mas terá que pagar multa de R$ 80 mil

Felipe Melo teve sua pena reduzida de quatro para dois jogos de suspensão, após julgamento realizado nesta sexta-feira (06), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O conseguiu reduzir a sentença pela metade, com a inclusão de uma multa de R$ 80 mil.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O volante havia recebido quatro jogos de suspensão por causa da expulsão no jogo contra o , pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando deixou o braço atingir o rosto do atacante Lucca. Na rodada seguinte, foi desfalque no duelo contra o , por causa suspensão automática, mas foi titular na derrota para o , graças a um efeito suspensivo.

Desta forma, Felipe Melo terá apenas mais um jogo de pena no Brasileirão. Desta forma, o volante desfalca o Alviverde no duelo deste sábado (07), contra o , partida que vai marcar a estreia de Mano Menezes como treinador palmeirense. O , aliás, enfrentará o Esmeraldino repleto de ausências: Weverton, goleiro, está com a seleção brasileira; Gustavo Gómez está com o e também cumpre suspensão, Ângulo foi representar a equipe sub-23 da e o lateral Mayke está lesionado.