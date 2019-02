Felipe Melo posta foto emocionante com vítima de incêndio no Fla ainda bebê

Felipe Melo usou as redes sócias para homenagear um dos 10 jogadores mortos no incêndio no Ninho do Urubu, no início deste mês. Nesta sexta-feira (22), o atleta do Palmeiras postou uma foto antiga na qual segurava Arthur Vinícius.

Vale destacar que Felipe Melo “apadrinhou” a jovem revelação do Flamengo que perdeu a vida na maior tragédia da história do clube. No post, o jogador ainda relembrou a amizade com o pai de Arthur.

"Primeiro, foi um tiro que levou um dos meus melhores amigos. Funeca, pai do Arthur, morreu muito novo. Agora, um incêndio levou a raiz que ele havia plantado neste mundo. Junto com o pequeno Arthur, que carreguei no colo, o fogo destruiu também os sonhos de mais nove jovens, que sonhavam, sonhavam e sonhavam. A foto mostra como devemos viver intensamente o hoje. As coisas mudam nesta vida muito rapidamente", escreveu.

No dia da tragédia, Felipe Melo se manifestou sobre a morte do atleta, que comemoraria aniversário no dia seguinte: "Não acredito, que triste tudo isso. E pensar que amanhã [sábado] comemoraríamos seu aniversário. Nos ajude, Senhor, que Jesus conforte nossos corações. Que tragédia. Descanse em paz, Arthur!", escreveu Felipe Melo, horas após a confirmação da morte de Arthur.

