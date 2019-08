Felipe Melo já 'teve a cara do Corinthians' e brincou em repetir a história de Rincón

Hoje torcedor declarado e referência do Palmeiras, volante foi alvo do Timão entre o fim de 2016 e o início de 2017

O até tentou, procurou saber valores e condições, mas viu o levar a melhor na disputa por Felipe Melo entre o fim de 2016 e o início de 2017. Projeto a longo prazo e proposta financeira mais vantajosa fizeram com que o garantisse sem grandes obstáculos a badalada contratação do experiente volante.

Dias antes de ser anunciado como reforço alviverde, ainda durante todo o processo de análise do futuro, visto que também estava na mira de e principalmente , Felipe chegou a confidenciar a amigos que "tinha a cara do Corinthians". Via com bons olhos defender o , que, por sua vez, não foi muito além de uma sondagem.

Já em São Paulo, enquanto aguardava o desfecho das negociações em andamento, o volante, então com 33 anos, foi convidado para jantar na casa de um conhecido empresário do futebol. Corintiano, o agente em questão é conhecido por colecionar diversos objetos relacionados ao clube do coração.

Naquela noite, entre muitas risadas e algumas taças de vinho, Felipe Melo apontou para um pôster do Corintians campeão mundial de 2000, mais especificamente para o colombiano Rincón, o capitão do time e responsável por erguer a taça, e entre outras palavras disse: "Seria legal tentar repetir a história desse cara, gostaria de ser o novo Rincón do Corinthians".

A declaração foi vista com bom humor pelos presentes. Não passou de uma brincadeira. Curiosamente, poucos dias depois as conversas com o Palmeiras se intensificaram. Já no papel de ex-jogador da , o volante abraçou a ideia e, partir dali, começou a criar um laço de enorme identificação com o futuro clube.

Flamenguista na infância, Felipe Melo, que curiosamente nunca escondeu ter admiração por outro ídolo alvinegro, o ex-volante Vampeta, não tardou a se tornar torcedor, titular absoluto e uma das principais referências do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians neste domingo, pelo Brasileirão, na Arena.

"Confesso que a maneira como fui tratado quando cheguei me surpreendeu, não esperava tanto carinho e apoio. Acho que isso é um dos pontos que me fez amar o Palmeiras. Porque hoje posso falar que amo o Palmeiras. Sempre falei que gosto, hoje amo, porque em momentos especiais tive um apoio grande do torcedor, dos companheiros, da diretoria, do clube", declarou, recentemente, ao site CopaLibertadores.com.

"Um dos poucos jogadores que sempre declarou o clube que torce sou eu. Sempre disse que torcia para o Flamengo, que gosto. Você deixou de gostar do Flamengo? Não, porque é o clube que me revelou, tenho carinho. Você não se torna ídolo se cuspir no prato que comeu, como vejo muito por aí. É falta de educação. Tenho conquistado o Palmeiras com meu profissionalismo. Renovei aqui, não penso em jogar em outro clube no . Estou no clube que amo, tive o encaixe perfeito aqui", completou.

Em três temporadas com a camisa alviverde, o volante de 36 anos, que também já passou por , , Mallorca, Santander, Almería, , e , fez 116 jogos oficias, marcou oito gols e conquistou um título (Campeonato Brasileiro de 2018).