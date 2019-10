Felipe Melo faz e Palmeiras vence a Chape nos acréscimos; veja o gol

O volante garantiu a vitória, que não deixa o Flamengo aumentar ainda mais a distância no Brasileirão

O não teve vida fácil contra a , lanterninha do Brasileirão, em jogo realizado nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada.

Apesar da superioridade, a equipe de Mano Menezes não conseguia estufar as redes da . Foi somente nos acréscimos do segundo tempo, no último lance, que Felipe Melo apareceu para salvar a noite alviverde.

Felipe Melo, aos 54 do segundo tempo, marcou o gol da vitória. Encerrado: Palmeiras 1x0 Chapecoense pic.twitter.com/p3GKGigpfa — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

O resultado mantém o Palmeiras na segunda posição (53 pts), a oito pontos do líder – que mais cedo bateu o também nos acréscimos. A Chapecoense segue com 16 somados, na última posição.